Buca kahroldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, sahasında lider Esenler Erokspor'a mağlup oldu: 1-2. Geçen hafta direkt rakibi 1461 Trabzon FK'ya yenilerek fırsat tepen sarı-lacivertliler, üst üste ikinci yenilgisini alarak ilk iki şansını kaybetti. İzmir temsilcisi, ligde son iki haftaya girilirken, ikinci sıradaki Vanspor FK'nın da 6 puan gerisine düştü. Müsabakaya iki takım da son derece temkinli başladı. Sarı-lacivertliler rakibini Sefa ve Erhan ile zorlarken, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Konuk ekip Esenler Erokspor, 33. dakikada Emre Erdem'in kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

ÖMER'İN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda da konuk ekip Erokspor daha baskılı oynadı. 74'te Eşref Korkmazoğlu aradaki farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, son dakikada farkı bire indirdi. İzmir ekibinde Ömer Şişmanoğlu, 90+9'da kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru ilan etti: 1-2. Bucaspor, üst üste direkt rakipleriyle oynadığı iki maçtan da mağlup ayrılarak yara aldı.

HAKEM ERDOĞAN'A YABANCI MADDE ATILDI

MAÇIN 70. dakikasında sarı-lacivertli ekip 1-0 gerideyken, tansiyon bir anda yükseldi. Taraftarlar rakip takıma şiddetli bir şekilde tezahürat yaparak tepki gösterdi. Eroksporlu oyuncuların tribünlerle diyaloğa girmesi üzerine sahaya yabancı madde atılmaya başlandı. Atılan maddenin biri yan hakem Hasan Erdoğan'a isabet etti. Başına aldığı darbe nedeniyle yere yığılan Erdoğan, uzun süre ayağa kalkamadı. Sağlık ekiplerinin Erdoğan'a müdahale etmesi nedeniyle oyun uzun süre durdu. Erdoğan'ın maça devam edebileceğini söylemesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden sürdü.