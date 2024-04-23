Buca’dan hakem tepkisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk ve grup ikinciliği şansını tüketen Bucaspor 1928'de hakem isyanı çıktı. Evinde Esenler Erokspor'a 2-1 yenilerek gözünü Play-Off'a çeviren sarı-lacivertlilerde yönetim yaptığı açıklamada hakemlere tepki gösterirken, sporun adaletine direkt olarak dışarıdan müdahale edildiğini iddia etti. Açıklama şu şekilde: "Hakem hatası olarak değerlendirilemeyecek olan taraflı maç yönetimlerine inat, bu takım bu sene 1. Lig'e çıkacak. Fakat henüz tamamlanmayan bu maratonda tüm taraftarlarımıza ihtiyacımız var, belki de en çok şu an ihtiyacımız var. Normal sezonda kalan iki maçımızda ve Play- Off turlarında oynayacağımız karşılaşmalarda tüm taraftarlarımızı sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Bu süreçte tek bilek, tek yürek olarak semtimizin gururu olan kulübümüzü daha yüksek seviyelerde temsil edebilmemiz için kenetlen Buca diyoruz."