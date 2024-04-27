Buca’da aslar yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta art arda aldığı 9 galibiyetin ardından zirve yarışındaki rakipleri önünde en önemli haftalarda üst üste 2 maçını kaybederek şampiyonluk ve ikincilik şansını yitirip Play-Off'a odaklanan Bucaspor 1928 bu hafta sahaya üç önemli futbolcusundan yoksun çıkacak. İzmir temsilcisinde yarın Afyonspor ile oynanacak maçta sakatlığı bulunan Erhan Çelenk ile kart cezalıları Ömer Şişmanoğlu ve Emre Erdem forma giyemeyecek.

ZORUNLU DEĞİŞİM

Buca yarın Afyon karşısında sahaya iki önemli hücum kozundan yoksun olarak çıkacak. Takımda ikinci sezonunu geçiren ve geride kalan sene rakip ağları 16 kez, bu sezon ise 9 kez sarsarak en skorer isim olmayı başaran Erhan Çelenk'in yerine teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın Yasin Öztekin'i, 5 gol kaydeden Ömer'in yerine Arda'yı, sağ bek Emre'nin yerine ise Osman'ın forma giymesi bekleniyor.

SON KARŞILAŞMAYA TARAFTARSIZ ÇIKACAK

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, Erokspor maçında yardımcı hakem Hasan Erdoğan'ın tribünden atılan yabancı bir maddeyle başından yaralanıp yerde kalması ve kötü tezahürat nedeniyle Buca'ya 1 maç seyircisiz oynama ve 28 bin TL ceza verdi. Buca, son hafta Diyarbekirspor'u boş tribünler önünde ağırlayacak.