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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 rakibini bekliyor

Bucaspor 1928 rakibini bekliyor

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928 rakibini bekliyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışında geride kalan Bucaspor 1928, Play-Off'u beklemeye başladı. Grupta 70 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son hafta sahasında hiçbir iddiası kalmayan Diyarbekirspor ile karşılaşacak. İzmir ekibi bu maçı kazanması halinde sezonu üçüncü bitirecek. Ancak puan kaybı durumunda 4. sıradaki 69 puanlı Trabzon FK kazanırsa Bucaspor sezonu 4'üncü bitirecek. Buca'nın Play-Off ilk turundaki rakibi son hafta alınacak sonuçlara göre ya Yeni Mersin ya da Ankaraspor olacak. Tek maç üzerinden oynanacak ilk turda saha avantajı Bucaspor'un elinde olacak.
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