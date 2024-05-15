Buca’da kan kaybı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. Lig umutlarını seneye bırakan Bucaspor 1928'de beş oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-lacivertli ekipte as kadroda yer alan kaleci Korcan Çelikay, stoper Sadi Karaduman, sol kanat Erhan Çelenk ve golcü Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra genç eldiven Efe Doğan boşa çıktı. Sarılacivertlilerin devre arasında Iğdır FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ömer, takımına geri döndü. İki sezondur İzmir ekibinde görev yapan ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Erhan Çelenk'in yanı sıra Korcan ve Sadi'nin durumları ise belirsiz. Yönetimin, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'dan geniş bir rapor istediği ve bunun sonucuna göre görüşmelere başlayacağı belirtildi.

TARAFTARDAN YÖNETİME BASKI

SARI-LACİVERTLİLERDE takımın kilit isimleri olan dört futbolcu için taraftarlar da sosyal medya üzerinden kalmaları yönünde İzmir ekibinin kurmaylarına baskı yapıyor. Bucaspor Yönetiminin, bu oyuncularla ilgili tasarrufu merak konusu.