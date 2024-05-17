Buca’da sıkıntı büyük

TFF 2. Lig'de geçen sezon 1. Lig'i finalde ıskalayan, bu sezon da Play-Off'a ilk turda veda eden Bucaspor 1928'de maddi sıkıntı ayyuka çıktı. Buca ekibinde personel, teknik heyet ve oyuncuların uzun süre maaş almadığı ve primlerin ödenmediği öğrenildi.Takımın 1461 Trabzon deplasmanından otobüs ile döndüğü, bazı oyuncuların ise kendi imkanları ile uçak bileti aldığı iddia edildi. Buca Kaynaklar'da daha önce Bucaspor'un kullanımındaki Türkiye'nin en büyük futbol tesislerinden birini devralan Bucaspor 1928'in tesisleri son 1.5 yıl içinde ise depo haline geldi. Tesisteki 3 doğal çim, 4 suni çim sahadan aktif olarak 1 doğal çim, 1 suni çim saha kaldı.

ESKİ BORÇLAR DA DURUYOR

Biri rahmetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın adını taşıyan 2 çim saha bakımının zorluğu nedeniyle kaderine terkedilirken, 3 suni çim saha konteyner deposu haline getirildi. Bucaspor Akademi Tesisleri'nin çok büyük kısmı da depo ve işletme olarak kullanılıyor. 2010-11'den beri eski yabancı futbolcu alacaklarından kurtulamayan sarı-lacivertlilerde CAS, eski yabancı borçlarından Bucaspor'un devamı niteliğindeki Bucaspor 1928'in sorumlu olduğuna hükmedip transfer yasağı vermişti.