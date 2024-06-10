Bucaspor 1928 hareketlenecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off ilk turda elenerek sezonu kapatan Bucaspor 1928'e sessizlik çöktü. Yeni sezon için henüz herhangi bir adım atmayan İzmir temsilcisinde kurmayların bu haftadan itibaren harekete geçmesi beklenirken ilk olarak teknik direktör görüşmelerine yoğunlaşacağı ifade edildi. Bu doğrultuda yönetim kurulu ve teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın bu hafta bir toplantı yapmasının beklendiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Bu sezon birçok zorluk yaşayan, devre arasında 11 as oyuncusu takımdan ayrılan, devre arası kampını Antalya'da 13 futbolcu ile yapan, ilk yarının ilk maçında Van deplasmanına 15 kişi çıkan İzmir temsilcisi Dumlupınar ile birlikte yeni transferlerin takıma katılmasıyla çıkış yakalamayı başarmıştı. Sarı-lacivertli kulüpte 43 yaşındaki teknik adam Cüneyt Dumlupınar'ın sözleşmesi bu ay sona ererken, belirsizliğin kısa sürede son bulması bekleniyor.