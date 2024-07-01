Bucaspor 1928’de ayrılık rüzgarı

TFF 2. Lig'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayıran Bucaspor 1928'de as oyuncuların birçoğu takıma veda ediyor. Geçen sezon devre arasında Iğdır FK'dan takıma kiralık olarak gelen Ömer Şişmanoğlu'nun sarı-lacivertli ekiple devam etmeyeceği öğrenilirken, Sadi Karaduman'da takıma veda etti. Erhan Çelenk ile kaleci Korcan Çelikay'ın da sözleşmesinin sona erdiği ve gelecek sezon için kendilerine kulüp aradıkları gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde Erhan ile Korcan'ın başkan Cihan Aktaş ile masaya oturarak ayrılık kararlarını iletecekleri belirtilirken, taraftarların ise yönetimin sessiz kalmasına tepkili olduğu ifade edildi.