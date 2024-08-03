Bucaspor sezonu dış sahada açıyor

TFF 3'üncü Lig'de fikstür çekimi önceki gün İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılırken, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, sezonu deplasmanda açacak. Sarı-lacivertliler ligin ilk karşılaşmasında Tokat temsilcisi Erbaaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma 31 Ağustos veya 1 Eylül tarihlerinde oynanacak. Fırtına, ikinci hafta Ankara Demirspor ile evinde oynayacak. Menemen FK ile oynanacak İzmir derbileri ise 15. ve 32. haftalarda oynanacak. Fırtına, kısa süre içinde yeni teknik direktörünü belirleyip, kadro planlamasıyla ilgili harekete geçecek.