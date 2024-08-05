Buca’dan transfer yasağı açıklaması

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'in Sportif Direktörü Nihat Yılmaz, eski futbolcusu Brezilyalı Dady'den kalan borç sebebiyle yaşadıkları transfer yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Başkan Cihan Aktaş'ın transfer tahtasını açmak için çabaladığını ancak yasak kalkmayacak gibi çalıştığını ifade etti. Yılmaz, yeni sezonda da Cemil Şeboy'da oynayacaklarını söyledi. Transferin gözdesi olan genç oyuncu Arda Usluoğlu için ise, "Önümüzde Barış Sungur gibi kötü bir örnek de var, Oğuz Aydın gibi iyi bir örnek de. Arda'nın geleceği için hangi takım uygunsa o yoldan gideceğiz" dedi.