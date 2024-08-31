Bucaspor’u zorlu yolculuk bekliyor

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında yarın Erbaaspor ile deplasmanıyla karşılaşacak Bucaspor 1928'i çetin deplasman yolculuğu zorlayacak. Tokat'a direkt uçuş olmamasından dolayı önce uçakla Ankara'ya gidecek Fırtına, ardından Başkent'ten 5 saatlik otobüs yolculuğuyla Erbaa'ya ulaşacak. Dönüş yolunda da aynı rota izlenecek. Sportif Direktör Nihat Yılmaz, "Ligin ilk haftaları her zaman zordur. Eksik oyuncumuz yok. İlk 4-5 haftada alacağımız sonuçlar bu sezonki hedeflerimizi belirleyecek" dedi. Yılmaz, ayrıca takımın genç oyunculardan Murat Komili'nin kiralık verileceğini sözlerine ekledi.