Bucaspor 1928 göz doldurdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 3 hafta itibariyle gösterdiği performansla göz dolduruyor. Ligin ilk maçında Erbaaspor'u yenen Fırtına, iç sahada Ankara Demir beraberliğinin ardından Ege derbisinde deplasmanda Somaspor engelini kayıpsız geçerek yenilmezliğini sürdürdü. Üç karşılaşmada topladığı 7 puanla ligde 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, futboluyla da taraftarlarını mutlu etti. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde yeni sezona etkili bir giriş yapan Bucaspor 1928, bu çıkışını devam ettirmek için Diyarbekir Spor maçında hata yapmak istemiyor. Takıma 1 günlük izin veren Balcıoğlu'nun, dönüşte oyuncuları rehavete kapılmamaları için uyaracağı öğrenildi.