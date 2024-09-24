Bucaspor 1928’i Öztekin uçurdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarbekir'ı 3-1 yenerek 4 maçta 3. galibiyetini alan Bucaspor 1928'de tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin küllerinden doğdu. Geçen sene sarı-lacivertlilere gelen 37 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 müsabakada 3 gol atarak yıldızlaştı. İlk hafta deplasmanda 2-1 kazanılan Erbaa maçında siftah yapan oyuncu, 2. hafta iç sahada 1-1 berabere biten Ankara Demir karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı. Yasin, 3. haftadaki Soma'yı boş geçse de son Diyarbekir maçında klasını gösterdi. Yasin, oyuna son 11 dakikada girmesine rağmen 90'da fileleri sarstı. Geçen sezon 28 maçta 4 gol atan Yasin, bu sene ise daha 4 haftada 3 golü buldu.