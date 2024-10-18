Bucaspor 1928’de Zeki çok iyi başladı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 16 puanla zirve takibini yakından sürdüren Bucaspor 1928'de Zeki Yıldırım sezona çok iyi başladı. Geçtiğimiz sezon devre arasında bir diğer İzmir ekibi olan Altay'dan kadroya katılan orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, ilk 7 hafta itibarıyla Bucaspor 1928 adına iki gol kaydetmeyi başardı. Rakip ağları 6 kez havalandırarak takımının en skoreri olan Yasin Öztekin'in ardından gelen deneyimli isim Diyarbekirspor ve Karacabey Belediyespor karşılaşmalarında birer gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 1 gol atan Zeki henüz ilk haftalardan bu sayıyı da geçmiş oldu.