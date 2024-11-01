Buca 1928’in dişine göre

NESİNE İkinci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, kasım ayının ilk üç haftasında dişine göre rakiplerle mücadele edecek. Transfer yasağı olmasına rağmen Uğur Balcıoğlu yönetiminde lige harika bir giriş yapan İzmir temsilcisi, 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı ve liderin 2 puan gerisinde dördüncü sırada takibini sürdürdü. Son olarak evinde Yeni Mersin İY'nu mağlup eden sarı-lacivertliler, üç maçlık periyotta toplayabildiği tüm puanlara talip. Bucaspor 1928, ilk olarak deplasmanda Karaman FK'ya galibiyet serisi başlatmak için konuk olacak. Buca, ardından sahasında düşme hattından uzaklaşmak isteyen Belediye Derincespor'u ağırlayacak. Nazilli bu periyottaki son maçında ise düşme hattında yer alan Nazilli'ye Ege derbisinde konuk olacak.