Fırtına, Naz-Naz’ı devirdi

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde Bucaspor 1928, deplasmanda Nazillispor'u 1-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Karşılaşmaya ev sahibi Nazilli atak başladı. Maçın 8. dakikasında Miraç Furkan topu Zahit'e aktardı. Kaleci Efe'yi çalımlayan Zahit topu boş kale yerine auta gönderdi. 19'da Selahattin'in ortasında Mehmet Sak'ın şutu yandan auta çıktı. 26'da Çağrı'nın ceza alanına ortasında Emrullah'a çarpan topu Yasin, kaleci Mustafa'nın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1. 41'de Taşkın'ın pasında Miraç Furkan topuk pasıyla meşin yuvarlağı Uygar Mert'e aktardı. Uygar Mert'in 25 metreden sert şutunda 90'a giden topu kaleci Efe uçarak kornere çeldi.

NİZAMETTİN DİREĞE TAKILDI

57'de sağdan Selahattin'in şutunda top defanstan Emrullah'ın ayağına çaparak yükseldi. Nizamettin'in röveşatasında meşin yuvarlak direkte patladı. 87'de Anıl'ın pasıyla ceza çizgisi üzerinde topla buluşan Oğuzhan Akgün'ün sert şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Zahit'in kafa şutunu kaleci Efe güçlükle kornere çeldi. Karşılaşmayı Bucaspor 1928 1-0 kazandı.

TRİBÜNLER KARIŞTI

NAZİLLİ İlçe Stadyumu'ndaki maçı yaklaşık 2 bin Nazillispor taraftarı takip ederken Bucaspor'u desteklemek için 250'ye yakın bir taraftar grubu yer aldı. Devre arasında karşılıklı tezahüratlar sonrası ortam gerilirken misafir tribününe giren sarı-lacivertliler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Polise mukavemet gösteren iki taraftar, yaşanan arbede sırasında gözaltına alındı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayların büyümesini önledi