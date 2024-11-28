Bucaspor 1928 Sefa süremiyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü kendisi gibi Play-Off hattında bulunan Elazığspor'un konuğu olacak Bucaspor 1928'in deneyimli oyuncusu Sefa Yılmaz'ın son haftalarda kadroda yer almaması dikkat çekiyor. Kariyerinde Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda oynayan, Süper Lig'de toplam 209 maça çıkan 34 yaşındaki hücumcu, 3 Kasım'daki Karaman FK maçından beri maç kadrolarında yer almıyor. Yönetim tarafından özel izin alan 1990 doğumlu oyuncu, 3 maçtır İzmir ekibine katkı koyamadı. Daha önce 10 karşılaşmada da 11'de görev alan ve sarı-lacivertlilere önemli katkı koyan Sefa'nın yokluğunda Fırtına 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Transfer yasağı sebebiyle kısıtlı kadrosu olan İzmir ekibi, Sefa'nın yokluğunda özellikle 4-2 kaybettiği Vanspor maçında çok zorlandı. Deneyimli futbolcunun devre arasına kadar takıma dönmesinin beklenmediği ifade edildi.

MENEMEN FK ZORLU SERİDE

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Somaspor ve Diyarbekirspor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yaralar alan Menemen Futbol Kulübü'nün önünde zorlu bir fikstür var. Sarı-lacivertliler bu periyotta üst sıralardaki rakipleriyle oynayacak. Bu hafta lider Serik Belediyespor'u konuk edecek Menemen, ardından İzmir derbisinde Bucaspor 1928'e konuk olacak.

'ZİRVEYE YERLEŞMEK İSTİYORUZ'

Ardından Play-Off'u hedefleyen Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak olan İzmir temsilcisi, daha sonra da yine ilk 6 sıra içinde yer alan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la dış sahada kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür zorlu bir takvime gireceklerini belirterek, "Son iki maçta maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Önümüzdeki maçları kazanıp yeniden zirveye yerleşmek istiyoruz" dedi.