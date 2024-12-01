Bucaspor teslim oldu

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Elazığspor'a tek golle mağlup oldu: 1-0. Geçen hafta Vanspor FK'ya sahasında 4-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, direkt rakiplerinden Elazığ'a da yenilerek üst üste ikinci yenilgisini aldı. Play-Off hattında yer alan iki takımın mücadelesinde ilk yarıda tam bir rota alan savaşı vardı. İki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanırken, yakaladıkları pozisyonlarda istenilen son vuruşlar gelmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi. 72. dakikada sahneye çıkan Alpay Koldaş müsabakanın skorunu ilan etti: 1-0.