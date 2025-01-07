Teknik direktör değirmeni Buca

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, son 5 yılda 1 sezon içinde en az 2 teknik adamı takımın başına getiriyor. 2019-20'da Ercümend Coşkundere, Nihat Balan ve Ersin Aka ile çalışan Fırtına, 2020-21'de Tolga Doğantez, Nadir Arıkan ve Uğur Balcıoğlu'na takımı emanet etti. 2021- 22 sezonuna Uğur Balcıoğlu ile başlayan sarı-lacivertliler ardından Tolga Doğantez ve Cihan Erdil ile sezonu bitirdi. 2022- 23'te Cüneyt Dumlupınar ve Sait Karafırtınalar, geçen sezon da Ahmet Yıldırım ve Dumlupınar İzmir ekibini çalıştıran isimler oldu. Bu sezona ise Balcıoğlu ve Sportif Direktör Nihat Yılmaz'ın ardından Tuna Üzümcü başa geldi.