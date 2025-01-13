Bucaspor yasağı kaldıramayacak

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ara transfer döneminde de transfer yasağını kaldıramayacak. Ligin ilk yarısında takviye yapmayan, geçen sezondan kalan deneyimli oyuncularla birlikte, genç oyuncuları harmanlayarak yola çıkan sarı-lacivertliler, devreyi 24 puanla Play-Off hattının 5 puan gerisinde kapattı. Ulusal kulüp lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı da silinen İzmir ekibi iyi başladığı sezonda son haftalardaki puan kayıplarıyla ilk 6'nın dışına çıktı. Nihat Yılmaz ile yollarını ayırıp Tuna Üzümcü'ye takımı emanet eden Fırtına'da yönetim, transfer yasağını kaldırmak için gerekli kaynağı bulamadı. İzmir ekibi, sezon sonuna kadar takviye yapmama kararı alırken, Sefa dışında başka oyuncunun ayrılmayacağı öğrenildi.