Buca son nefeste

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Bucaspor 1928 evinde Erbaaspor ile karşılaştı. Yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-2 kazandı. 4'te Sıddık İstemi'nin attığı pasta Oğuzhan'ın sağ çaprazdan topu sürüp yaptığı vuruş kalecinin sağından filelerle buluştu: 0-1. 15'te misafir takımdan Oktay'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu Bayram yumruklarıyla uzaklaştırdı. 27'de sağ kanattan Nizamettin'in havadan pasında Yasin sağ çaprazdan havadan gelen topa gelişine bir şut çekti. Top üstten dışarı çıktı. 42'de sol kanattan Mehmet Erdem'in kısa yan pasında Mehmet Sak'ın sol ayağından topu sağ ayağına alıp sol çaprazdan uzak direğin dibine gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

YASİN ÖZTEKİN SAHNEYE ÇIKTI

56'da Erbaaspor atağında Oğuz'un sağ çizgiden sıfıra yakın pozisyondan orta şut karışımı vuruşunu çizgiden Çağrı kurtararak mutlak golü önledi. 58'de Oğulcan'ın sol kanattan ortasında Oğuzhan'ın kafayla vuruşunu kaleci Bayram uçarak çıkardı. 63'te Erbaa atağında Sıddık'ın pasında Bahadır plaseyle topu ağlara gönderdi: 1-2. 81'de Emre Erdem'in sağdan ortasında Buğra kafayla topu filelere yolladı: 2-2. 90+4'te Nizamettin'in sağdan kornerinde Yılmaz'ın kafa vuruşunu Bahadır kale çizgisinden çıkardı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Yasin altı pastan golü attı ve kritik randevunun skorunu belirledi: 3-2.