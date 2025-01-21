Bucaspor çok mutlu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, evinde yenik duruma düştüğü Erbaaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek rahat bir nefes aldı. Yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde ilk maçına çıkan sarılacivertliler, kritik galibiyetle 5 maç sonra kazanmasını bildi. Takımın yıldızı Yasin Öztekin'in golüyle sonuca giden Bucaspor 1928, 27 puana yükselip Play-Off hattını 5 puan geriden takibini sürdürdü.

'İNANÇLARINI KAYBETMEDİLER'

İlk maçında galibiyet yaşayan Tuna Üzümcü, 90 dakika bitiminde 3 puan sevincini taraftarlarla birlikte kutladı. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Üzümcü, "80'inci dakikaya kadar 2-1 yeniktik. Ancak oyuncularımız inançlarını hiç kaybetmedi. Maç bitene kadar mücadelemizi ortaya koyduk. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı. Bucaspor 1928 bu hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.