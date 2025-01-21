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Bucaspor çok mutlu

2. Lig’de ikinci yarının ilk müsabakasında geriye düştüğü maçta Erbaaspor’u yenen sarı-lacivertliler Tuna Üzümcü dönemine iyi başladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bucaspor çok mutlu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, evinde yenik duruma düştüğü Erbaaspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek rahat bir nefes aldı. Yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde ilk maçına çıkan sarılacivertliler, kritik galibiyetle 5 maç sonra kazanmasını bildi. Takımın yıldızı Yasin Öztekin'in golüyle sonuca giden Bucaspor 1928, 27 puana yükselip Play-Off hattını 5 puan geriden takibini sürdürdü.

'İNANÇLARINI KAYBETMEDİLER'

İlk maçında galibiyet yaşayan Tuna Üzümcü, 90 dakika bitiminde 3 puan sevincini taraftarlarla birlikte kutladı. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Üzümcü, "80'inci dakikaya kadar 2-1 yeniktik. Ancak oyuncularımız inançlarını hiç kaybetmedi. Maç bitene kadar mücadelemizi ortaya koyduk. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı. Bucaspor 1928 bu hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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