Buca’ya 1 iyi, 1 kötü haber

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı oynadığı 2 maçta 4 puan toplayan ve cumartesi günü Ege Derbisi'nde Somaspor'u misafir edecek Bucaspor 1928'e 1 iyi, 1 kötü haber var. Sarı kart cezası sebebiyle deplasmanda 1-1 berabere tamamlanan Ankara Demirspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayan deneyimli stoper Çağrı Ortakaya, teknik direktör Tuna Üzümcü'nün görev vermesi halinde cumartesi günü sahada yer alabilecek. 20 maçın 19'una ilk 11'de başlayan Çağrı bu sezon takımın değişilmez oyuncuları arasında yer alıyor.

İLK MAÇI İZMİR EKİBİ KAZANMIŞTI

Ankara Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak 59. dakikada oyundan çıkan Şerif Doğan'ın ise MR çekileceği ve Ege Derbisi'ne yetişemeyeceği öğrenildi. Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki defans oyuncusu bu müsabakaların 14'üne ilk 11'de başladı. Buca ve Soma arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada kazanan Mehmet Sak'ın tek golüyle İzmir ekibi olmuştu.