Bucaspor’da Üzümcü depremi

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off kapısına dayanan Bucaspor 1928'de Tuna Üzümcü depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik iyi bir performans gösteren Üzümcü, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BAŞKAN AKTAŞ'A TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan 42 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadelerde bulundu: "Devre arasında Play-Off hedefi ile çıktığımız bu yolda oyuncularımızın ve taraftarımızın özverisiyle 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak şampiyonluk puan ortalaması yakaladık. Çıkmış olduğumuz bu yolda yaşanılan fikir ve hedef ayrılığı sebebi ile ile istifa kararı aldığımı Başkan Cihan Aktaş'a ileterek karşılıklı olarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Oluşturduğumuz aile ortamında arkamızda duran başkan Cihan Aktaş ve bizlere eşlik eden tüm çalışanlara teşekkür ederim. Bucaspor 1928'e kalan maçlarında başarılar dilerim. Hoşçakalın." İzmir ekibinde yaşanan bu şok istifa sonrası, pazar günü oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşıspor müsabakasına geçici olarak Sportif Nihat Yılmaz'ın teknik direktör olarak sahaya çıkması bekleniyor.