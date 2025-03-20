Bucaspor 1928’de Play-Off hesabı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçta 5 puan kaybederek Play-Off yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, önlerindeki 2 maçı son fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Engin Dursun, Bld Derince ve Nazilli karşısında 2'de 2 yapmak zorunda olduklarını, aksi takdirde Play-Off hayallerinin biteceğini söyledi. Dursun, "6 sakat oyuncumuz var. Zorluklara rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu maçı mutlaka kayıpsız geçip, çarşamba Nazilli maçına hazırlanacağız. Yaklaşık 4 gün içinde çıkacağımız iki maçı dakikayı kayıpsız geçmek zorundayız. Yoksa ilk 6 hedefimiz sona erecektir" dedi.