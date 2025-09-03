Buca yaralı Çoruhlu havalı

Ziraat Türkiye Kupası 1.Turu'nda Cemil Şeboy Stadı'nda oynanan İzmir derbisi'nde 2. Lig ekibi Bucaspor 1928, evinde 3. Lig temsilcisi İzmir Çoruhlu'ya 2-0 kaybetti. Bu sonuçla Çoruhlu kupada 2. tura yükselirken, Buca kupaya veda etti. 8. dakikada gelişen Buca atağında Buğra'nın sağdan ortasında Doğan'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 15'te Buğra'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı. 18'de Çoruhlu'nun yıldız oyuncusu Recep'in sağdan yaptığı ortada, Buca ceza sahası içinde yaşanan karambolü değerlendiren Emirhan yerden sert bir şutla topu ağlara yolladı: 0-1. İlk yarı Çoruhlu'nun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 56'da gelişen Çoruhlu atağında Anıl'ın soldan ortasında arka direkte Recep gelişine vurdu, top yakın direğin dibinden auta gitti.

ERHAN SKORU BELİRLEDİ

75'te sol kanatta topla buluşan Erhan'ın pasında Recep gelişine sol ayağıyla düzgün vurdu ve topu ağlara yolladı:0-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve tur atlayan taraf 2-0'lık skorla İzmir Çoruhlu oldu.