Horoz iş bitirdi

Yukatel Denizlispor, transferde bombayı patlattı. Alanyaspor'dan eski kalecisi Cenk Gönen, Hannover 96'dan orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz ve Mlada Boleslav'dan santrfor Muris Mesanovic'i renklerine katan Horoz, Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Şilili Milli futbolcu Angelo Nicolas Sagal Tapia'yla (27) prensipte anlaşma sağladı. Madou Barrow'u elinden kaçıran yeşil-siyahlılar, onun boşluğunu Sagal'la dolduracak. Denizlispor yönetimi, Sagal'ın menajerini Denizli'ye davet edip pazarlıklara başladı. Meksika'da FC Juarez takımında oynayan Fenerbahçeli eski futbolcu Colin Kazım'ın takım arkadaşı olan Sagal, Denizlispor'un teklifine sıcak bakıyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Yukatel Denizlispor yönetimi, teknik direktör Robert Prosenicki'nin raporu doğrultusunda Şili Milli Takımı'nda da oynayan Angelo Sagal'ı kadrosuna katmak için sona yaklaştı. Sol kanat oyuncusu Madou Barrow'un yerine sol kanatta düşünülen Sagal'ın bire birde çok iyi, etkili şutlar çeken hırçın bir futbolcu olduğu belirtildi. En son 18 takımlı Meksika Ligi MX Apertura'da 6 maçta 10 puanla 6. sıradaki CF Pachuca takımında oynayan Sagal'ın takımdan ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu öğrenildi. Geçen sezon 45 maçta 6 gol atan ve 1 asist yapan futbolcu kariyerinde 183 maçta görev alırken toplam 31 gol kaydetti.



SEBAHATTİN ALP