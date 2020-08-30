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tam gaz

Kanarya kulübü Guangzhou ile yollarını ayıran Zahavi ile imza aşamasına gelirken, 'da oynayan eski yıldız Giuliano'yu da yuvaya döndürecek.

Fenerbahçe tam gaz
Giriş Tarihi: 30.8.2020

Yeni sezon öncesinde transfer şov yapan ve 25 günde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, iki süper yıldıza daha çok yakın. Son olarak Enner Valencia'yı resmen açıklayan sarı-lacivertliler, transferdeki 1 numaralı hedefi Eran Zahavi için de önemli mesafe kat etti. Golcü oyuncu dün mevcut kulübü Guangzhou ile yollarını ayırırken 33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı lacivertlilere resmi imza atması bekleniyor. Eran Zahavi, bu sezon 7 maça çıkarken 4 gol 1 asistle oynamıştı. Bu arada Sarı Kanarya, eski yıldızı Giuliano'yu da yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2 YIL SONRA DÖNÜYOR
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nasr forması giyen yıldız oyuncunun takımından ayrılmak istediğini yönetime ilettiği Kanarya'nın bu futbolcuyla imzaya yakın olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli takım, 2018'de 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği oyuncusunu yeniden kadrosuna katıp alternatif sayısını artırmayı planlıyor.

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