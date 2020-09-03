‘Arkadaşlarıma danışıp geldim'

YUKATEL Denizlispor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Şilili futbolcu Angelo Sagal, önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig'i daha önceden de takip ettiğini belirten Sagal, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kulübüme bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de kendi futbolumla kim olduğumu göstermek istiyorum. Özellikle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bunları yapabilirsem, ne mutlu bana" diye konuştu. Transfer öncesi milli takımdaki arkadaşlarından Süper Lig hakkında olumlu referans aldığını kaydeden Sagal, "Medel, Roco, Junior Fernandes gibi arkadaşlarımla konuştum. Türkiye ile ilgili çok iyi şeyler anlattılar. Bu buraya gelmek için ekstra bir motivasyon oldu benim için. Denizli'yi çok beğendim" dedi.