Horoz’a 2.03’lük kaleci

Yukatel Denizlispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ın Romanyalı file bekçisi Costel Pantilimon'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı, '1' numaralı mevki için önemli bir hamle yaptı.

KALE EMİN ELLERDE

Geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren 33 yaşında, 2.03 metre boyundaki kaleci için kulüp tesislerinde yapılan imza törenine başkan Ali Çetin de katıldı. Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan file bekçisi, 27 kez de Romanya Milli Takımı'nın kalesini korudu. Pantilimon, 2011-14 yılları arasında kadrosunda yer aldığı dünya devi Manchester City'de İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu da yaşadı. Denizlispor, daha önce aynı mevkiye Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i de transfer etmişti. Yukatel Denizlispor, transfer döneminde genç oyuncu Özer Özdemir'le de sözleşme imzalayacak. Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini feshetmesi beklenen 22 yaşındaki defans oyuncusunun serbest kalması bekleniyor. Özer'in gelecek hafta kente gelmesi bekleniyor.

SEBAHATTİN ALP