Denizlispor, transfer listesinde yer alan Şilili stoper Enzo Roco'yu elinden kaçırdı. Beşiktaş'tan ayrılarak bonservisini eline alan yıldız savunmacı ligin yeni ekibi Karagümrük ile anlaşma sağladı. Roco'yu elinden kaçıran Horoz yönetimi savunmaya takviye için alternatif isimleri gündemine aldı.
Enzo Roco’yu Karagümrük kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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