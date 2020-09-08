  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Enzo Roco’yu Karagümrük kaptı

’yu kaptı

Enzo Roco’yu Karagümrük kaptı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Denizlispor, transfer listesinde yer alan Şilili stoper Enzo Roco'yu elinden kaçırdı. Beşiktaş'tan ayrılarak bonservisini eline alan yıldız savunmacı ligin yeni ekibi Karagümrük ile anlaşma sağladı. Roco'yu elinden kaçıran Horoz yönetimi savunmaya takviye için alternatif isimleri gündemine aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enzo Roco’yu Karagümrük kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA