Denizlispor’da işlem tamam

Yukatel Denizlispor'a, Brezilya seferinden müjdeli haber geldi. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren yeşil-siyahlılar sağ bek Fabiano Leismann'a kavuşuyor. Zeki Yavru'nun ayrılmasıyla o bölgede elinde sadece Tiago Lopes kalan Horoz'un bonservisi Palmeiras'ta bulunan Brezilyalı oyuncuyla el sıkıştığı bildirildi.

TESİSLERDE BUGÜN İMZA ATACAK

Geçen sezonu Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak geçiren Leismann'dan olumlu cevap alan Yukatel Denizlispor'un, bugün Denizli'de olması beklenen tecrübeli isimle tesislerde sözleşme imzalayacak. Kariyerine ülkesi Brezilya'da Chapecoense takımında başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional ve son olarak Boavista'da oynadı. Leismann geçen sezon Boavista'da 27 maçta görev aldı. Toplam 2231 dakika sahada kalan deneyimli sağ bek 2 asist yaptı. Yukatel Denizlispor'un, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı Wellington Nem'i de istiyor.



ELDİVENLER ARTIK PANTİLİMON'DA

SÜPER Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Haftaya moralsiz giren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Robert Prosinecki'nin futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, Hırvat teknik adamın kadroda revizyona gideceği bildirildi. Prosinecki'nin, Trabzonspor karşılaşmasında eldivenleri Cenk Gönen'den alıp yeni transfer Costel Pantilimon'a devredeceği bildirildi. Ayrıca Prosinecki'nin Şilili kanat oyuncusu Sagal'a da hafta sonunda 11'de görev vereceği vurgulandı.

SEBAHATTİN ALP