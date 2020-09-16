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Haberler Denizlispor Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, hazırlıklarını sürdürdü

’in ikinci hafta müsabakasında ’u ağırlayacak olan , sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

İHA

16.09.2020, 12:10

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sezona farklı Göztepe yenilgisiyle başlayan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular tam kadro alarak antrenmana katıldı. Isınma hareketleriyle idmana başlayan futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

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