Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sezona farklı Göztepe yenilgisiyle başlayan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular tam kadro alarak antrenmana katıldı. Isınma hareketleriyle idmana başlayan futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
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