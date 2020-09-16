Horoz’da rota Ekici

Süper Lig'de 5-1'lik Göztepe yenilgisi sonrası gözünü transfere çeviren Denizlispor girişimlerini hızlandırdı. İlk haftada oynadığı futbolla umut vermeyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Robert Prosinecki'nin yönetimden takviye talep ettiği ifade edildi. Yeşil-siyahlılar yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile temasa geçtiği vurgulandı. Şu an boşta olan deneyimli orta saha oyuncusuna teklifin iletildiği ve Mehmet Ekici'den cevap beklendiği dile getirildi. Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki yıldız oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. Mehmet Ekici için imkanlarını zorlayan Ege ekibinin bu transferi hafta sonuna kadar netleştirmesi bekleniyor.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Almanya'da Bayern Münih altyapısından yetişen 30 yaşındaki tecrübeli orta saha Nürnberg ve Werder Bremen'de de forma giydi. 12 kez Türkiye A Milli Takım formasını da terleten Mehmet Ekici, alt yaş kategorilerinde de toplamda 12 kez Almanya Milli Takımı'nda görev yaptı.



WELLİNGTON'A TEKLİF

DENİZLİ'DE yönetim hücum hattına takviye yapmak için de kolları sıvadı. Rodallega ve yeni transfer Mesanovic'in etkisiz kalması üzerine Horoz yönetimi, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı forveti Wellington Nem'e kanca attı. Adı Beşiktaş'la da anılan 28 yaşındaki Sambacı için girişimlere başlayan yönetim transfer teklifini futbolcuya iletti. Ukrayna ekibiyle sözleşmesi biten 28 yaşındaki Wellington Nem, geçen sezonu ülkesinde Fluminense'de kiralık geçirip 1 gol attı. Nem, kariyerinde Figueirense, S.Donetks, Sao Paulo formalarını da giymişti.

SEBAHATTİN ALP