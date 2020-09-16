Leismann imzaladı

YUKATEL Denizlispor, prensipte anlaştığı Brezilyalı sağ bek Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Sambacı, 91 numaralı formayı giyecek. Kulüp binasındaki imza töreninde konuşan Leismann, "Yeni bir adım atmak ve denemek, yaşamak deneyim kazanmak istedim. Kendi futbolumu en iyi şekilde takım için yansıtırım. Gelmeden önce Türkiye'de oynayan eski takım arkadaşlarım vardı. Onlarla konuştum, iyi referanslar aldım. 2014'de en iyi sağ bek seçildim. Stoperde oynamayı daha çok seviyorum" dedi. Asbaşkan Yavuz Cinkaya ise, "Transferlerimiz sürecek. Kanat, orta saha ve forvet alacağız. Bütçemizi sonuna kadar zorlayacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP