  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Leismann imzaladı

imzaladı

Leismann imzaladı
Giriş Tarihi: 16.9.2020

YUKATEL Denizlispor, prensipte anlaştığı Brezilyalı sağ bek Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Sambacı, 91 numaralı formayı giyecek. Kulüp binasındaki imza töreninde konuşan Leismann, "Yeni bir adım atmak ve denemek, yaşamak deneyim kazanmak istedim. Kendi futbolumu en iyi şekilde takım için yansıtırım. Gelmeden önce Türkiye'de oynayan eski takım arkadaşlarım vardı. Onlarla konuştum, iyi referanslar aldım. 2014'de en iyi sağ bek seçildim. Stoperde oynamayı daha çok seviyorum" dedi. Asbaşkan Yavuz Cinkaya ise, "Transferlerimiz sürecek. Kanat, orta saha ve forvet alacağız. Bütçemizi sonuna kadar zorlayacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Leismann imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA