Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı transfer etti

Yukatel Denizlispor, transfer çalışmalarına son hızla devam ediyor. Denizlispor, transfer çalışmalarında sona yaklaşırken son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile anlaşma sağladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ve Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yer aldığı imza töreninde, 1,74 boyundaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İHA
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