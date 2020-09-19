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Haberler Denizlispor Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı transfer etti

, Fede Varela'yı etti

ekiplerinden , 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arjantinli Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da bir dönem forması giyen yıldız futbolcu , ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yukatel Denizlispor, son olarak ise Las Palmas forması giyen Arjantinli genç oyuncu Fede Varela'yı renklerine kattı.

Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı transfer etti

19.09.2020, 10:41

Yukatel Denizlispor, transfer çalışmalarına son hızla devam ediyor. Denizlispor, transfer çalışmalarında sona yaklaşırken son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile anlaşma sağladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ve Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yer aldığı imza töreninde, 1,74 boyundaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İHA

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