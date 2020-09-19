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Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arjantinli Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da bir dönem Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Neven Subotic, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yukatel Denizlispor, son olarak ise Las Palmas forması giyen Arjantinli genç oyuncu Fede Varela'yı renklerine kattı.

19.09.2020, 10:41