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Haberler Denizlispor Antalyaspor-Yukatel Denizlispor I CANLI ANLATIM

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'in 3. haftasının kapanış gününde Fraport sahasında 'u konuk ediyor.

Antalyaspor-Yukatel Denizlispor I CANLI ANLATIM

28.09.2020, 19:56 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,19:59

Süper Lig'in 3. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla kapanıyor. Ev sahibi takımda bu karşılaşma öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, konuk ekipte Hadi Sacko cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

ZORLU MÜCADELE

Rakibiyle Süper Lig'de 27. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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