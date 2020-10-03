Doumbıa atağı

Süper Lig'de kötü gidişe 'dur' demek isteyen Yukatel Denizlispor, yaz transfer sezonu bitmeden gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Ligde ilk üç hafta gol yollarında sıkıntı yaşayan Horoz yönetimi, golcü transferi için düğmeye bastı. Yeşil-siyahlılar, G.Saray'dan kiralamak istedikleri Jesse Sekidika'nın ardından yönünü İsviçre'ye de çevirdi. Yeşil-siyahlılar, son olarak İsviçre ekibi Sion'da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Seydou Doumbia'ya da kancayı taktı. Fil Dişi Sahilli tecrübeli golcünün bonservis engelinin de bulunmaması yeşilsiyahlı yönetimin transferi gerçekleştirme ihtimalini artırıyor. Avrupa'dan Fransa ve İtalya'dan da teklifler alan futbolcunun yeşil-siyahlı kulübün teklifine çok olumlu baktığı öğrenildi.

İLK SİNYALLER OLUMLU

Transferin 1-2 güne kadar netleşmesi bekleniyor. Futbola kendi ülkesinde Athletic Adjame ekibinde başlayan Doumbia, Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. 32 yaşındaki golcü İsviçre'de Young Boys, Basel, Rusya'da CSKA Moskova, İtalya'da Roma, İngiltere'de Newcastle United, Portekiz'de Sporting Lizbon ve İspanya'da Girona'da forma giydi.

SEBAHATTİN ALP