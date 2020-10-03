  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Doumbıa atağı

Doumbıa atağı

Doumbıa atağı
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Süper Lig'de kötü gidişe 'dur' demek isteyen Yukatel Denizlispor, yaz transfer sezonu bitmeden gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Ligde ilk üç hafta gol yollarında sıkıntı yaşayan Horoz yönetimi, golcü transferi için düğmeye bastı. Yeşil-siyahlılar, G.Saray'dan kiralamak istedikleri Jesse Sekidika'nın ardından yönünü İsviçre'ye de çevirdi. Yeşil-siyahlılar, son olarak İsviçre ekibi Sion'da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Seydou Doumbia'ya da kancayı taktı. Fil Dişi Sahilli tecrübeli golcünün bonservis engelinin de bulunmaması yeşilsiyahlı yönetimin transferi gerçekleştirme ihtimalini artırıyor. Avrupa'dan Fransa ve İtalya'dan da teklifler alan futbolcunun yeşil-siyahlı kulübün teklifine çok olumlu baktığı öğrenildi.

İLK SİNYALLER OLUMLU
Transferin 1-2 güne kadar netleşmesi bekleniyor. Futbola kendi ülkesinde Athletic Adjame ekibinde başlayan Doumbia, Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. 32 yaşındaki golcü İsviçre'de Young Boys, Basel, Rusya'da CSKA Moskova, İtalya'da Roma, İngiltere'de Newcastle United, Portekiz'de Sporting Lizbon ve İspanya'da Girona'da forma giydi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doumbıa atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA