Denizlispor’un yüzü gülmedi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu-nun ilk 4 haftasında galibiyeti bulunmayan Yukatel Denizlis-por, geçen sezon yeni tip koro-na virüs (Kovid-19) salgını nedeniy-le lige verilen aradan sonra oynanan 12 maçta sadece 1 galibiyet alarak en başarısız ekip oldu. Geçen sezonun 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Horoz, Kovid-19 nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

HOROZLAR ÜÇ PUANI UNUTTU

Bu sezona teknik direktör Robert Prosinec-ki yönetiminde 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Horoz, Trabzonspor'la golsüz berabere kaldı, Antalyaspor'a 1-0 yenildikten sonra geçen hafta da Konyaspor karşısında sahadan 0-0 bera-berlikle ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, ilk 4 haftayı 2 puan ve averajla 19. sırada kapattı.



EN BAŞARILI AYTEMİZ ALANYASPOR

GEÇEN sezon teknik direktör Erol Bulut idaresinde başarılı bir sezon geçiren ve bu sezona da Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor pandemi döneminde en başarılı ekip olarak dikkati çekti. Ligde lider durumda bulunan Antalya temsilcisi, pandemi döneminde çıktığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 24 puan topladı. Aytemiz Alanyaspor, bu süreçte puana ulaşan Kasımpaşa ve 22'şer puan toplayan Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor önünde en başarılı ekip olarak dikkati çekti.



BAŞKAN ÇETİN UMUTLU

YUKATEL Denizlispor Başanı Ali Çetin, "Kaliteli ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Milli arada uyum problemi çözülecek. Çok çalışacağız ve emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi. Sezonun uzun bir maraton olduğunu dile getiren başkan Çetin, "Kaliteli ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Milli arada uyum problemi çözülecek. Yeni transferlerimiz takımımıza mutlaka katkı sağlayacak. Takviyelerle rekabeti üst seviyeye çıkardık. Çok çalışacağız ve emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.



PANTİLİMON GÜVEN VERDİ

YUKATEL Denizlispor'un yeni transferlerinden Rumen kaleci Costel Pantilimon, performansıyla beğeni topladı. Yeşil-siyahlı ekiple 3 maça çıkıp kalesinde 1 gol gören deneyimli file bekçisi teknik ekibin ve camianın güvenini kazandı. İngiltere'nin Nottingham Forest takımından gelen 33 yaşındaki eldiven golsüz sona eren Trabzon ve Konya ile kaybedilen Antalya maçlarında kritik kurtarışlarla alkışlandı.

SEBAHATTİN ALP