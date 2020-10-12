‘Podolski Ayşe’ Horozkent’te

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde geçen sezon şampiyon ilan edilen ve 2020-2021 sezonunda Denizli'yi Kadınlar 2. Ligi'nde temsil edecek olan Horozkentspor, transferde önemli bir yıldız adayını kadrosuna kattı. Bir yandan yeni sezona hazırlanan yeşil-siyahlılar, bir yandan da takviyelere devam ediyor. Yeşil-siyahlı yönetim, Bağbaşı Gençlikspor altyapısında 9, 10 ve 11 yaş kategorilerinde erkeklerle mücadele eden 12 yaşındaki Ayşe Buse Karasın'ı renklerine dahil etti. Denizli'de ilkokul çağlarından bu yana futbol ile yatıp, futbol ile kalkan Ayşe Buse, artık yeşil-siyahlı renkler için mücadele edecek. Bağbaşı Gençlik Spor altyapısında 9, 10 ve 11 yaş kategorilerinde erkeklerle mücadele eden 'Podolski Ayşe' lakaplı 12 yaşındaki Ayşe Buse Karasın, Horozkentspor'un altyapısına dahil oldu.

TAM BİR FUTBOL AŞIĞI

Futbol aşığı olan ve arkadaşlarının 'Podolski Ayşe' lakabını taktığı yıldız isim, geleceğin en iyi kadın futbolcusu olmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Horozkentspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu ve bundan sonra Horozkentspor'un başarısı için ter dökeceğini dile getiren Karasın, kendisini Horozkentspor'a kazandıran başkan Kamil Karabuğa ile başkan yardımcısı Abdülbaki Aras'a teşekkür ettiğini dile getirdi.



ALTYAPI HAMLESİ

Altyapısını her geçen sene daha da güçlendiren Horozkentspor'da Ayşe Buse Karasın'ın ardından Melek de kadroya dahil oldu. 'Podolski Ayşe' gibi Horozkentspor'u tercih eden Melek, kısa süreli ayrılığın ardından Denizli temsilcisinin altyapıya kazandırdığı ikinci önemli isim oldu. 11 yaşındaki yıldız adayı Melek, Horozkentspor formasıyla çalışmalara başladı. Kulüp başkanı Kamil Karabuğa, "Denizli'nin tek kadın futbol takımı olarak misyonumuz çok önemli. Kentte futbol tutkusu olan kızlarımızı futbol takımımıza kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP