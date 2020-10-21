Denizlispor kendine geldi

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, bu sezon ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı. Oynadığı 4 karşılaşmada 2 puan toplayıp düşme hattına giren yeşilsiyahlılar, milli maç arasının ardından döndüğü ligde aldığı bu kritik galibiyetin ardından ateş hattından çıktı.

'GALİBİYETİ BİZ HAK ETTİK'

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, Yukatel Denizlispor'un başında ilk 3 puanını almanın sevincini yaşadı. Prosinecki, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek 3 puanı hak eden taraf olduklarını kaydetti. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan deneyimli teknik adam, "Bütün futbolcularımı gönülden tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele verdiler. Koştular, ikili mücadelelerde sürekli üstün olmaya çalıştılar ve kaliteli bir futbol yansıtmaya çalışan bir Denizlispor vardı sahada. Çok yoğun, tempolu geçen bir maçtı. İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık sahada. Ofansif ve defansif olarak doğru işleri yapan bir Denizlispor vardı sahada. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



4 BASAMAK BİRDEN ÇIKTI

Sezona teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, daha sonraki müsabakalarda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ege temsilcisi, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek 4 basamak birden sıçradı, 20. sıradan 16.'lığa yükseldi.



SUBOTİC'TEN SİFTAH

YUKATEL Denizlispor'un, sezon başında Union Berlin'den kadrosuna kattığı Sırp stoper Neven Subotic, Gençlerbirliği maçında Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atmayı başardı. 32 yaşındaki defans oyuncusu, Konyaspor maçının ardından Başkent'te de ilk 11'de maça başladı.



SEBAHATTİN ALP