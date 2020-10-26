Heyecan dolu bir Pazartesi

Süper Lig'de günün heyecanlı randevusunda Ege ekibi Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş bugün kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı'nda Alper Ulusoy'un düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı localarda 500 TL karşılığında 559 biletli seyirci izleyebilecek. Haftalar süren kötü gidişatına geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek son veren yeşilsiyahlılar bu karşılaşmayı da kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği galibiyetinin takıma moral verdiğini belirten Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, "Geçen hafta aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Beşiktaş'ı yenmeliyiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Motivasyonumuz ve moralimiz yüksek. Sahamızda elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. Kartal 3 haftalık suskunluğuna bu maçta son vermeyi hedefliyor. İlk maçta Trabzon engelini geçen ve ardından oynadığı 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkartabilen siyah-beyazlılar bu zorlu mücadeleyi dönüm maçı olarak görüyor. Yukatel

Denizlispor geçen sezon Atatürk Stadı'nda Beşiktaş'a 5-1 yenildi.