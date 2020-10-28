Beşiktaş hareketli

MADDİ sıkıntı yüzünden sezon başında istediği transferleri yapamayan Beşiktaş'ta yönetim, devre arasında takıma yeni oyuncular alacak. Adem Ljajic ile yollarını ayırma kararı alan siyah-beyazlılar, Milan'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Alen Halilovic'e teklif yaptı. Barcelona'da oynadığı dönemde 'Yeni Messi' olarak lanse edilen Alen Halilovic ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 24 yaşındaki Hırvat 10 numaranın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Halilovic, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak forma giydiği Heerenveen'de 26 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 5 Ekim itibarıyla da serbest kaldı. Alen Halilovic, futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başladı. Yeteneğiyle dikkat çeken Hırvat yıldız, 2014 yılında 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu.



KARTAL'DAN YEPYENİ BAŞLANGIÇ

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, 42 gün sonra sezona yeni bir başlangıç yaptı. Lige 4 Ekim'deki Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ama sonrasında oynadığı 3 maçta bir beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, bu kez galibiyetle ayrılmasını bildi.