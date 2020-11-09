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Haberler Denizlispor Sakatlık şoku!

Sakatlık şoku!

Sakatlık şoku!
Giriş Tarihi: 9.11.2020

Yukatel Denizlispor'da 1, Yeni Malatyaspor'da 2 oyuncu maçta sakatlandı. 56. dakikada Lukoki'nin faulüyle yerde kalan Oğuz Yılmaz maça devam edemedi. Sağlık ekipleri kenara değişiklik işareti yaptı, Oğuz'un yerine Radoslaw Murawski girerken, Oğuz'un durumu bugün çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. Yeni Malatyaspor'da da Zeki Yavru ve Christian Cueva ilk yarıda sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldılar. Horoz'da stoperlerden Mustafa Yumlu'nun yokluğunda görev yapan Oğuz'un da sakatlanması şoke etti.

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