En kötüsü Prosinecki

Yukatel Denizlispor'da geçen sezonla birlikte 5 teknik direktör görev yaparken, puan yüzdesi en düşük Hırvat teknik adam Prosinecki oldu. Horoz'u 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Yücel İldiz ile geçen sezon Süper Lig'e başlayan yeşil-siyahlılar, tecrübeli teknik adamla 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. İldiz, 0.87 puan ortalaması yakaladı. İldiz'den sonra büyük umutlarla göreve getirilen Mehmet Özdilek, 15 maçta sahaya çıktı, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 16 puan topladı.

SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Özdilek'in puan yüzdesi 0.93 oldu. Daha sonra dümene geçen teknik direktör Bülent Uygun, 4 ay 8 gün görevde kaldı. Bu süreçte 8 maça çıkan Uygun, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti 8 puan topladı. Uygun, 1 puan ortalaması yakaladı. Uygun'un ardından Denizlispor sezonu Levent Kartop'la tamamladı. Kartop ile 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alındı. Kartop'un puan ortalaması 0.75 oldu. Geçen sezon Kayseri'de 19 maça çıkan ve 1.21 puan ortalaması yakalayarak dikkat çeken 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Robert Prosınecki, geride kalan 7 haftada sadece 1 galibiyet alabildi, 2 beraberlik 4 yenilgi ile 5 puanda kaldı, 0.71 puan ortalaması ile 5 antrenör arasında en az puan ortalaması yakalayan isim oldu.

SEBAHATTİN ALP