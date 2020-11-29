Bakan Kasapoğlu Vural’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti. İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere hastaneye gelen Bakan Kasapoğlu, Vural Ailesi'yle bir araya geldi.

İKİNCİ ENFEKSİYON DAHA AĞIR

Yılmaz Vural'ın ailesi deneyimli teknik adamın kan değerlerinin daha iyi durumda olduğunu açıkladı. Bilim dünyasının saygın isimlerinden Prof. Dr. Mustafa Çetiner de, Vural'ın son durumuna değindi. Çetiner, "Genel kabul ikinci enfeksiyonların ilk enfeksiyonlara göre daha hafif geçtiği yönündeydi. Ancak ABD'deki çalışmalarda ikinci enfeksiyonun daha şiddetli geçeceği belirtiliyordu. Ne yazık ki Yılmaz Hoca'nın durumu da benzer bir şekilde" dedi.