B planı Atik

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ardından da Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Turgutluspor'a yenilerek elenen Denizlispor'da yönetim Başakşehir maçı öncesi Hırvat teknik adam Prosinecki ile yollarını ayırırken, yerine de arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Kayserispor'u çalıştıran Bayram Bektaş ile Trabzonspor ve Ç.aykur Rizespor'da görev yapan Ünal Karaman isminde dururken, yönetim iki teknik adamla anlaşılamaması durumunda B planını devreye sokacak.

TARAFTARLAR DA SAHİP ÇIKTI

Denizlispor'un deplasmanda 3-0 geriye düştüğü maçta Başakşehir ile 3-3 berabere kalmasının ardından yönetim, B planı olarak teknik direktör Kenan Atik'le yola devam etme konusunu gündemine aldı. Denizli ekibiyle bütünleşen ve son olarak gençlik gelişim sorumlusu olarak görev yapan 55 yaşındaki deneyimli teknik adamla 31 Mayıs 2021'e dek profesyonel takım antrenörü olarak sözleşme imzalandığı ortaya çıktı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden Kenan Atik ile yola devam edilmesi gerektiğini belirtti.



YÖNETİM AÇIKLAMA YAPACAK

DENİZLİSPOR Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, yarın düzenleyecekleri basın toplantısı ile gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacaklarını ifade etti. Cinkaya, "Başkanımız Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte düzenleyeceğimiz basın toplantısında, tüm sorulara cevap vereceğiz. Sezona dair gelişmeleri, mali tabloları ve takımımızın gelecek planlamalarını konuşacağız" dedi.



YUMLU: ÖZGÜVEN GELDİ

MUSTAFA Yumlu, Başakşehir beraberliğiyle takımda yeniden güven duygusunun oluştuğunu söyledi. Yumlu, "Bireysel hatalardan geriye düştük. Zor olanı başardık. Maç sonu rakip takım oyuncuları 'Neden seviniyorsunuz?' dedi. Kusura bakmayın da ben sevinmeyim de kim sevinsin? Kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize sahip çıksınlar. Taraftarlar bize inansın. Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.



MURAWSKİ: HİÇ PES ETMEDİK

DENİZLİSPOR'UN Polonyalı futbolcusu Murawski, Başakşehir karşısında hiç pes etmediklerini söyledi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hocamız daha maçın bitmediğini ve aslında oyunun ilk yarıdaki gibi basit olmadığını söyledi. Biz rakip kaleye gidiyor gol atamıyorduk ancak rakip kalemize biriki kez gelerek gol attı. Moralimiz çok bozuldu. Ancak takım olarak neler yapabileceğimizi biliyorduk. İkinci yarıda maçı bırakmadık, pes etmedik ve sonunda 1 puanı aldık" dedi.



KARA BULUTLAR DAĞILDI

KENAN Atik ile çıktığı ilk maçta Başakşehir'den 1 puanı kapan Denizlispor'da uzun süredir bozuk olan moraller yerine gelirken, kara bulutlar da dağıldı. Yeşilsiyahlı camia alt sıralardan kurtulmak için umutlandı. Başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya, "Zor bir deplasmandan bir puan ile ayrıldık. 90. dakikada bile asla vazgeçmeyen, yüreğini ortaya koyarak oynayan bir Denizlispor izledik. Futbolcularımız Denizlispor'a yakışır bir mücadele örneği gösterdi" dedi.



ATİK: MAÇI BIRAKMAYIN

DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Kenan Atik, Başakşehir karşısında 3-0 yenik duruma düşüp maçı 3-3'lük skorla bitirmenin kolay olmadığını söyledi. Atik, "Soyunma odasında oyuncularımla 'Siz bırakmazsanız başarabiliriz' diye konuştuk. Subotic'in eşinin annesi vefat etti. 4 gün izindeydi. Dossevi ve Özgür sakat. Bu sene olağanüstü günler yaşıyoruz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Tam takım olunca daha iyi bir Denizlispor olacak" dedi.

SEBAHATTİN ALP