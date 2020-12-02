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Haberler Denizlispor Denizlispor - Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu

Denizlispor - maçının hakemleri belli oldu

(), 'in 11. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Haftasonu Denizlispor kendi evinde 'yi ağırlayacak.

Denizlispor - Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu

İHA

02.12.2020, 14:28

Yukatel Denizlispor, Denizli Atatürk Stadyumunda 6 Aralık 2020 Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu. Denizlispor ile Fenerbahçe arasında 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı ise Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcıları ise Serkan Çimen, Kerem Ersoy ve Kutluhan Bilgiç olacağı açıklandı.

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