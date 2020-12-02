Denizlispor’da Atik dönemi

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada son şampiyon Medipol Başakşehir ile deplasmanda 3-3 berabere kalan antrenör Kenan Atik ile yola devam edileceği resmileşti. Kulüp başkanı Ali Çetin, kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı yaptı.

BAŞKAN ÇETİN AÇIKLADI

'TÜRKİYE'DE yenemeyeceğimiz bir takım yok' diyen başkan Ali Çetin, " Futbolculara TFF'den gelen 5,5 milyon TL'nin üzerine 4 milyon TL de yönetim olarak biz koyduk ve toplam 9.5 milyon TL'lik ödeme yaptık. Fenerbahçe maçıyla inşallah taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz. Sözümün arkasındayım hedefimiz ligi 60 puanla bitirmek. Şu an hoca arayışımızı rafa kaldırdık. Memleketin çocuğu Kenan Atik ve ekibine şans vermek istiyoruz. Kötü gidişat olursa yine bunu yönetim kurulu ile masaya yatırıp değerlendireceğiz" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP