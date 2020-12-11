Tandoğan sesleri

Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemeyen Denizlispor'da yönetim yeniden teknik direktör arayışlarına başladı. Süper Lig'de 10 maç oynayan ve 6 puanla 20. sıradan kurtulamayan yeşil-siyahlı yönetim, sezon başında takımı emanet ettiği Robert Prosinecki ile yolları ayırıp yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devem etmişti. Ancak iki maçta görev yapan Atik ile Denizli'nin sadece 1 puan toplaması üzerine teknik direktör krizi yeniden patlak verdi. Horoz yönetimi, yeniden kolları sıvarken gündeme Yusuf Şimşek'ten sonra Ali Tandoğan da geldi. Denizlisporlu yöneticilerin, camianın içinden yetişmiş birini göreve getirmek istediği ve bu nedenle Şimşek ile birlikte Ali Tandoğan'ın ismine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

CAMİAYI İYİ BİLİYOR

Daha önce Denizlispor'da futbol oynayan, 2016-2017 yılları arasında da takımı çalıştıran 42 yaşındaki Ali Tandoğan, en son 1. Lig ekibi Altay'da görev yapmıştı. Şubat ayından bu yana herhangi bir görev almayan Ali Tandoğan'ın da Denizlispor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SEBAHATTİN ALP